Al termine della visita la premier partirà alla volta del Libano

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla residenza reale di Aqaba del Re di Giordania Abdullah II come prima tappa della visita in Medioriente. La premier, secondo quanto si apprende, avrà un incontro tête-à-tête con il sovrano, al quale seguirà una colazione di lavoro. Al termine della visita, Meloni partirà alla volta del Libano per l’appuntamento successivo della missione mediorientale: a Beirut sono in agenda gli incontri col primo ministro Najib Mikati e il presidente dell’Assemblea nazionale del Libano Nabih Berri.

Meloni: “Necessario processo politico per soluzione due Stati”

I due leader, informa una nota di palazzo Chigi, “hanno discusso della situazione in Medioriente e degli sforzi comuni per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani in linea con la risoluzione 2735, ribadendo la necessità di un processo politico che conduca alla soluzione dei due Stati”.

Meloni: “Rafforzare assistenza umanitaria a Gaza”

Meloni “ha espresso l’apprezzamento italiano per il ruolo svolto dalla Giordania nella consegna dell’assistenza umanitaria a Gaza, incluso nel quadro dell’iniziativa ‘Food for Gaza’, e ha discusso con il sovrano l’iniziativa ‘Gaza humanitarian gateway’, promossa da Re Abdullah per rafforzare l’accesso umanitario nella Striscia, di cui ha condiviso contenuti e urgenza”.

Meloni: “Risposte efficaci a crisi dei rifugiati siriani”

Palazzo Chigi ha comunicato che “ricordando l’incontro sulla crisi dei rifugiati siriani promosso dall’Italia a margine del Vertice Med-9 dello scorso 11 ottobre, cui avevano partecipato, oltre allo stesso sovrano hashemita, anche il presidente cipriota Christodoulides e la presidente della Commissione europea von der Leyen, i due leader hanno concordato di continuare a lavorare in stretto coordinamento per promuovere risposte efficaci e concrete a questa drammatica emergenza”.

