Il capo dello Stato in visita a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, insieme al presidente albanese Begaj

Sergio Mattarella è arrivato in visita a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, insieme al presidente di Albania Bairam Begaj. Si tratta del centro più importante e noto degli albanesi di Sicilia, nonché il più grande stanziamento arbëresh, dove da secoli risiede storicamente la più popolosa comunità schipetara d’Italia.

“La prospettiva nella quale il popolo d’Albania e quello d’Italia si muovono è quella europea. L’Europa delle diversità, in cui nessuna cultura è egemone sulle altre e tutte trovano possibilità di esprimersi, in un percorso di sempre maggiore integrazione. Ritroviamo questa prospettiva nelle parole del grande scrittore albanese – scomparso di recente – Ismail Kadare: ‘Non ci sono altri continenti possibili per gli albanesi se non l’Europa’. Facciamo nostre le sue parole. Valgono per l’Albania, valgono per l’Italia”, ha detto il presidente della Repubblica.

Mattarella: “Arbëreshë storia integrazione e accoglienza di successo”

“Oggi, la capacità della comunità arbëreshë di preservare un così ricco patrimonio rappresenta un modello di ispirazione, parte di quella ricchezza di diversità, linguistiche e culturali, presente in Italia, tutelata dalla stessa Costituzione, proprio quale elemenppto essenziale di una Repubblica rispettosa delle molteplici identità che la costituiscono, e dalla legge 482 del 1999, dedicata alle minoranze linguistiche storiche. Gli arbëreshë incarnano una storia di integrazione e accoglienza che ha avuto pieno successo, un esempio di come la mutua conoscenza e il reciproco rispetto siano fonte di arricchimento culturale, e strumento di crescita per le realtà e per i Paesi in cui vivono insieme le diverse comunità”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Queste comunità costituiscono, inoltre, un ponte di amicizia con i popoli albanofoni sull’altra sponda dell’Adriatico”.

