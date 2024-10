Il cittadino straniero fa parte delle 16 persone trasportate a Gjader dalla nave Libra della Marina Militare italiana

Si terrà domani a Roma, al tribunale civile di viale Giulio Cesare dove è stata predisposta un’aula per la videoconferenza, la prima convalida per il trattenimento di un migrante, emesso dalla questura di Roma il 17 ottobre, all’interno del cpr di Gjader in Albania. Il cittadino straniero, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, fa parte dei primi 16 Migranti, 10 cittadini provenienti dal Bangladesh e 6 dall’Egitto, trasportati in Albania dalla nave Libra della Marina Militare italiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata