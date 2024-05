Matteo Garrone

Miglior film e miglior regia per 'Io Capitano'. Cortellesi migliore attrice, miglior regia esordiente e premiata la sceneggiatura

Il cinema italiano ha una capitana, Paola Cortellesi, e un capitano, Matteo Garrone. In questa stagione l’attrice-regista ha suonato quella carica che ha portato la rinascita di un settore che negli anni del covid era finito all’interno di un buio tunnel. È arrivata alla serata finale dei David con ben 19 nomination per il suo film campione d’incassi ‘C’è Ancora Domani’. Ma non ha portato a casa il David per il miglior film nonostante gli incassi super e oltre 5 milioni di spettatori nelle sale. Ha vinto il David come migliore attrice protagonista, migliore sceneggiatura originale, miglior esordio alla regia, il David dei Giovani e Emanuela Fanelli si è portata a casa la seconda statuetta consecutiva come miglior attrice non protagonista. Ma alla fine tirando le somme esce vincitore Matteo Garrone con ‘Io Capitano’. Suoi i David di Donatello più prestigiosi per Miglior Regia e Miglior Film. Alla fine va a casa con 6 statuette.

Michele Riondino migliore attore protagonista

Michele Riondino con ‘Palazzina Laf’ si prende il David per il migliore attore protagonista, mentre a Elio Germano, sempre con lo stesso film (che vede vincere anche Diodato per la canzone ‘La mia terra’) si porta a casa la statuetta come miglior attore non protagonista. Buoni i risultati anche per ‘Rapito’ di Marco Bellocchio.

171 film iscritti al concorso

A celebrare la riscossa del cinema italiano sono stati i David di Donatello, consegnati negli studi di Cinecittà, del Teatro 5 tanto caro a Federico Fellini. 171 film italiani iscritti, 26 quelli diretti da registe donne, 61 le opere prime, 138 i documentari, 495 i cortometraggi. Vincenzo Mollica, Giorgio Moroder e Milena Vukotic hanno ricevuto i David di Donatello alla carriera. Carlo Conti e Alessia Marcuzzi hanno condotto la serata in diretta su Rai1, Fabrizio Biggio si è occupato del red carpet denso di personaggi e vip. La parata, tra uno stacchetto e l’altro, è cominciata con Paola Cortellesi e Emanuela Fanelli in una pseudo intervista impacciata e divertente. Su Radio2 Andrea Delogu e Stefano Fresi hanno intervistato in una lunga diretta i protagonisti nel backstage.

