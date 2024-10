Pd: "Parole deliranti, da Medioevo". La replica del sindaco di Genova: "Mie parole travisate"

Ancora scontri Bucci-Orlando a meno di 15 giorni dal voto per le prossime elezioni regionali in Liguria. L’ultimo botta e risposta tra i due è arrivato ieri sera al dibattito organizzato dalla Curia di Genova alla sala Quadrivium di Genova e ha per tema la famiglia. “Tutti i candidati dovrebbero avere dei figli” ha detto Marco Bucci, in corsa per il centrodestra alle elezioni, nel corso del confronto parlando di denatalità e welfare e sottolineando come ‘fare figli faccia bene alla società’ e ribadendo la necessità di sostenere le famiglie con aiuti e sgravi economici.

Il suo principale competitor di centrosinistra, Andrea Orlando, ha risposto sottolineando i costi sociali a carico delle famiglie. La denatalità, dice Orlando “non si risolve criminalizzando le persone che non hanno figli perché non li hanno potuti avere“, mentre oggi “il 50% delle famiglie monoreddito vive sotto la soglia di povertà, scaricando sulle donne il lavoro di cura in famiglia”.

Fiume di repliche questa mattina, il segretario del Pd in Liguria Davide Natale risponde direttamente a Bucci che “nel presentare il suo programma sulla denatalità ha affermato che chi fa figli contribuisce al successo e chi non procrea no. Queste affermazioni gravi, inascoltabili, sprezzanti e penose aprono in molti di noi ferite che con il tempo abbiamo provato a cucire”. “In trenta secondi – dice Natale – oltre a affermare un concetto da Medioevo, che si pensava superato, hai fatto un danno che tu non ti immagini nemmeno a tanti che hanno ancora ferite aperte, che bruciano”.

Elezioni Liguria, Bucci: “Mie parole su figli travisate, Pd soffre di vittimismo”

“Pura speculazione di chi travisa le parole. Ho soltanto detto che vorrei che tutti avessero figli. Potete riascoltare la registrazione. Credo che sia l’augurio di tutti, anche di chi purtroppo non può averli, ma vorrebbe. Anzi immaginiamo un supporto anche per chi ha queste difficoltà”. Così il candidato presidente Marco Bucci risponde sulla polemica legata alle frasi su denatalità e famiglia, pronunciate ieri nel corso del dibattito tra i candidati presidente alle prossime elezioni regionali. “Noi vogliamo una Liguria giovane, dinamica, rispettosa delle generazioni – ribadisce Bucci – Senza giovani, anzi, senza figli la Liguria non può esserci. Orlando e il Pd soffrono di vittimismo e non hanno argomenti con i quali parlare ai liguri”.

Elezioni Liguria, Braga (Pd): “Da Bucci parole deliranti che offendono le donne”

“Non è facendo sentire in colpa chi non ha figli che si risolve il problema della natalità. Le parole del candidato della destra in Liguria Marco Bucci ricordano più lo stato etico che la rivoluzione liberale e sono offensive per tutte le donne. Da chi si candida a governare una Regione ci saremmo aspettati ricette per sostenere il lavoro femminile, proposte per un welfare capace di accompagnare percorsi di vita e lavoro sempre più complicati. Servirebbe rispetto e non frasi da medioevo come quelle che abbiamo sentito da Bucci. Sono certa che anche nel centrodestra si vorrà chiedere conto di parole deliranti”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

