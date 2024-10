Salvini: "Da Toti nove anni di buon governo, Bucci raccoglierà l'eredità"

Si avvicinano le elezioni regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre e il centrosinistra prova a ritrovare compattezza attorno alla candidatura di Andrea Orlando nonostante le divisioni tra Movimento 5 Stelle e Italia Viva che hanno portato all’esclusione del partito di Matteo Renzi dalla coalizione. Il leader pentastellato Giuseppe Conte apre alla possibilità di una chiusura di campagna elettorale sul palco insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein: “Se abbiamo un progetto in comune non ho alcuna difficoltà a fare chiusure con Schlein e con altri che sono coinvolti in questo progetto politico coordinato che ha come candidato Andrea Orlando”, ha detto Conte a Genova a margine di un incontro elettorale.

Conte: “La vittoria è possibile, sarebbe un segnale al governo”

In mattinata, in un’intervista al Secolo XIX, Conte si era detto fiducioso sulla vittoria del centrosinistra: “Queste elezioni sono importantissime soprattutto per i cittadini liguri, che hanno l’occasione di chiudere con la stagione di Giovanni Toti“, “l’obiettivo è vincere e possiamo farcela. Non ci illudiamo che questo possa essere uno scossone per il governo, ma sarebbe un segnale chiarissimo. Meloni continua a mentire sulla pelle degli italiani, la verità è che le tasse le hanno aumentate eccome”, ha detto. Ha poi detto che escludere Italia Viva non indebolisce la coalizione di centrosinistra, “al contrario, l’ha rafforzata. Perché non saremmo stati seri né credibili se avessimo imbarcato esponenti politici che fino a ieri erano nella giunta Bucci“.

Salvini: “Da Toti 9 anni di buon governo, Bucci raccoglierà eredità”

Da parte sua il leader della Lega, Matteo Salvini, ha speso parole di fiducia per la candidatura del sindaco di Genova Matteo Bucci, in senso di continuità con l’attività del governatore uscente Giovanni Toti, dimessosi dopo essere stato indagato per corruzione. “Sono orgoglioso di 9 anni di amministrazione di centrodestra con tanta Lega, se la Liguria ha cambiato passo e ha accelerato e ora è ai primi posti è grazie ai liguri e anche a una regione che è passata allo sviluppo“, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a margine di un evento. “Quindi io rivendico assolutamente 9 anni di buon governo e penso che Marco Bucci possa raccogliere questa eredità e fare tanto altro”, ha aggiunto.

Salvini: “Ritorno Toti? Sarà una sua scelta”

Il segretario del Carroccio si è espresso anche sulla possibilità di un ritorno in politica di Toti nel prossimo futuro. “Questa sarà una sua scelta, immagino abbia passato mesi non tranquilli. Io non uso dare responsabilità ad altri, scappare né dimenticare. Ritengo che sia stato un ottimo governatore ed è anche suo il merito di tanti passi in avanti della Liguria”, ha detto.

