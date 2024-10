Il vicepremier: "Non ci saranno nuove tasse, questo è sicuro"

Mancano poche ore al Consiglio dei ministri sulla manovra: il governo si riunirà alle 20 a Palazzo Chigi per dare il via libera al Documento pluriennale di bilancio ed esaminare la legge di bilancio vera e propria. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è alla ricerca delle coperture per le misure previste, dalla conferma del taglio al cuneo fiscale fino agli aiuti ai redditi medio-bassi, senza aumentare le tasse su persone e imprese. In corso le trattative in particolare con le banche per la possibilità di un contributo di solidarietà da parte degli istituti, e a riguardo il vicepremier Antonio Tajani ha detto: “Se il contributo delle banche alla manovra sarà di 3-4 miliardi? Sì speriamo, vediamo stasera. Sono stati impegnati ieri sera, oggi stanno procedendo con le ultime cose. Comunque non ci saranno nuove tasse, questo è sicuro”. Le sue parole ai cronisti prima di entrare nell’Aula della Camera per la discussione generale sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre a Bruxelles.

