La premier in Senato: "Non so se non ha capito o se è la solita strumentazione. Il concetto non è difficile"

Giorgia Meloni scherza in Senato dopo alcuni mugugni arrivati dai banchi del Movimento Cinque Stelle e spiega il senso del suo intervento sulla mobilità sostenibile. “Senatrice Bevilacqua, che dire, ci vorrebbe troppo tempo per rispondere alla sequela di inesattezze miste a menzogne che è riuscita a condensare in pochi minuti di intervento. Non so se non ha capito o se è la solita strumentazione. Ho detto che se nel fare la transizione ecologica imponiamo l’uso di un’unica tecnologia che è l’elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. Il concetto non è difficile”, ha detto la presidente del Consiglio. “Piuttosto che farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del Movimento Cinque Stelle mi dimetto, guardi!”, ha aggiunto la premier.

