Le dichiarazioni pubblicate da Camera e Senato. Schlein e Salvini dichiarano circa 100mila euro

Sono online, sulle pagine di Camera e Senato, i redditi dei parlamentari. Tra le prime dichiarazioni a essere pubblicate quella della premier Giorgia Meloni, che, grazie anche alla pubblicazione del libro intervista ‘La versione di Giorgia’, nel 2023 ha guadagnato complessivamente 459.460 euro, come mostra la documentazione scaricabile dalla sua pagina di deputata. Un aumento rispetto al 2022 quando Meloni aveva dichiarato un reddito complessivo di 293.531 euro. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini comunica di aver liquidato le azioni da lui “precedentemente detenute in A2A, Acea Spa e Enel”, e dichiara un reddito da lavoro dipendente di 99.699 euro, identico a quello di un anno fa. La segretaria del Pd Elly Schlein comunica un reddito complessivo di 98.471 euro (94.725 nella dichiarazione 2023), mentre i leader di Alleanza verdi e sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli riportano rispettivamente redditi che ammontano a 98.979 euro (104.212 l’anno precedente) il primo e 102.802 euro (81.958 l’anno precedente) il secondo. Non ancora pubblicata la documentazione del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, così come quella degli ex premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Lo scorso anno aveva suscitato scalpore la dichiarazione dei redditi pubblicata dal presidente M5S che mostrava un reddito complessivo relativo al 2022 di appena 24.359 euro, mentre il leader di Italia viva ne aveva dichiarati ben 3.217.735.

