Il ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine della seconda riunione ministeriale della presidenza italiana del Gruppo dei Sette

“Risultati concreti e tangibili. Sorgerà in Italia già nella prima parte del prossimo anno l’hub per l’intelligenza artificiale per l’Africa“, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della seconda riunione ministeriale della presidenza italiana del G7 su Industria e Innovazione Tecnologica, a Roma. “Sarà inoltre istituito un gruppo di lavoro continuativo per mettere in sicurezza la catena del valore nel campo dei semiconduttori. Di comune intesa con i Paesi sarà esteso anche al campo della tecnologia green e dell’automotive perché si passi dalla concorrenza alla collaborazione tra i Paesi del G7. Inoltre abbiamo presentato il report per il trasferimento tecnologico e quindi l’intelligenza artificiale per le micro, piccole e medie imprese al fine di coinvolgere l’intero sistema produttivo in questa sfida”, ha aggiunto. “Tre risultati concreti e tangibili di questa presidenza italiana a dimostrazione del fatto che il G7 non è un esercizio verbale ma un luogo dove si possono prendere decisioni insieme e indicare ai nostri Paesi la strada comune da percorrere”.

