Il vertice si svolge a Palazzo Brancaccio, presieduto dal ministro Urso

Al via a Palazzo Brancaccio a Roma la seconda riunione ministeriale della presidenza italiana del G7 su Industria e Innovazione Tecnologica. Presiede il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha accolto questa mattina gli omologhi del gruppo dei sette. Presenti anche Gina Raimondo, Segretario al Commercio degli Stati Uniti d’America e Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione europea. Per i Paesi “outreach” sono presenti Dirk Beljaarts, Ministro degli Affari Economici dei Paesi Bassi, S. Krishnan, Viceministro per il Digitale e le Tecnologie dell’Informazione dell’India, e Keonki Roh, Viceministro del Commercio della Corea del Sud. Al summit di Palazzo Brancaccio anche una delegazione di Stati africani coinvolti nell’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile, tra cui il Ministro delle Tecnologie di Comunicazione della Tunisia, Sofiene Hemissi, e il presidente dell’Applied Innovation Center egiziano, Ahmed Tantawy. Partecipano poi anche organizzazioni internazionali come UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) e ITU (International Telecommunication Union), insieme alle startup africane selezionate per l’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile, tra cui IrWise, Kytabu, InstaDeep e Birrama Digital Commerce PLC, e aziende nazionali e multinazionali, come Amazon Web Services, Engineering e Sony.

