Il ministro a margine del vertice di Ancona

Il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine del G7 in corso ad Ancona si dice orgoglioso di aver scelto le Marche come regione dove tenere il vertice: “Ringrazio il presidente Acquaroli e il sindaco per l’organizzazione importante che c’è stata, ho ricevuto solo complimenti da tutti quanti gli ospiti stranieri” dichiara. “Ribadisco che uno dei motivi per cui abbiamo scelto di venire nelle Marche è perché l’ospedale universitario di Ancona, dai dati del ministero e di Agenas è risultato il miglior ospedale pubblico italiano e questo testimonia quanto nelle Marche si sia attenti alla salute dei cittadini” spiega Schillaci. “Le sfide del futuro da vincere sulla sanità sono quelle di avere una visione ‘One Health’, come quella di cui abbiamo discusso questa mattina, di trovare delle strategie comuni per sconfiggere l’antimicrobico resistenza che è la pandemia di oggi” continua il ministro. “Bisogna avere delle strategie per la prevenzione legata all’invecchiamento attivo, fattore determinante per una nazione particolarmente longeva come la nostra”, aggiunge Schillaci. Il ministro della Salute parla poi dei temi al centro del vertice: “Bisogna che ci sia un cambio di passo e si capisca quanto sia importante investire in prevenzione. L’investimento nella prevenzione è un investimento e non è una spesa. Si parlerà anche di architettura globale sanitaria, per venire incontro anche ai Paesi che hanno meno risorse e poi di intelligenza artificiale che può essere davvero un sussidio fondamentale per la sanità”, conclude in ministro.

