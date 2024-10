Il vicepresidente della Camera: "Una riunione non può essere trasformata in una sorta di assemblea pubblica"

“Talpe in FdI? Lei conosce Lupo Alberto? Enrico la talpa è un personaggio meraviglioso, che fa ammazzare dalle risate, perché si era innamorato di una gallina. Questo per dire che il mondo è pieno di paradossi, siamo tutti adulti e vaccinati, sappiamo bene che i segreti in politica non esistono, però questo non significa che qualcuno possa tradire la fiducia dei suoi colleghi e trasformare una riunione, che è un momento di riflessione interna e tale deve restare perché ci sono vincoli morali e anche di legge, in una sorta di assemblea pubblica”. Così il vicepresidente della Camera, e deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, rispondendo alle domande dei cronisti sulla questione della diffusione di alcune chat tra i parlamentari di FdI e Giorgia Meloni. A Rampelli viene quindi chiesto dell’esposto paventato dal ministro Guido Crosetto: “Ho già dato la mia disponibilità a sostenerlo e sottoscriverlo. È un’iniziativa di Crosetto e credo la stia onorando”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata