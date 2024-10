Il vicepresidente della Camera: "La solidarietà espressa al ministro è conclamata"

“Se FdI manderà una propria delegazione a Palermo per Salvini? L’argomento non è all’ordine del giorno, ma la solidarietà espressa al ministro Salvini è conclamata”. Il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli parla così ai microfoni di LaPresse del processo Open Arms che si svolgerà il prossimo 18 ottobre e vede imputato Matteo Salvini. “È stata una decisione improvvida, sbagliata e profondamente ingiusta”, continua Rampelli, secondo cui “se Salvini deve essere processato, cosa secondo me indecorosa e fuori dalle competenze, comunque analogo procedimento andava preso per chi si è assunto la responsabilità, cioè il presidente del consiglio Giuseppe Conte”. “Non c’è stata crisi di governo, quel provvedimento è stato legittimato da Conte e Conte dovrebbe stare sul banco degli imputati con Salvini, fermo restando che per me non ci doveva stare nessuno dei due”, conclude il vicepresidente.

