Il presidente del Movimento 5 Stelle a margine dell’evento organizzato dalla UIL a Roma

“La sicurezza è un’esigenza concreta dei cittadini. C’è un aumento delle rapine in strada, +24,5% rispetto a qualche anno fa. C’è una scopertura di organico per le forze di polizia e carabinieri, 22mila unità mancano all’appello. Eppure qui si investe per mandare i nostri poliziotti e i nostri carabinieri in Albania. Usiamo queste risorse per pagare gli straordinari arretrati, usiamo queste risorse per fornire alloggi di servizio alle forze dell’ordine che si trasferiscono in alte città con costi della vita elevati e non riescono a mantenere se stessi e le proprie famiglie. Dimostriamo che ci teniamo e che investiamo in sicurezza”. Così Giuseppe Conte, a margine dell’evento organizzato dalla UIL a Roma ‘Investire in Sicurezza’. Il presidente del Movimento 5 Stelle fa quindi un passaggio anche sul voto per la consulta: “Non possiamo assecondare blitz delle forze di maggioranza per eleggersi il proprio giudice costituzionale. Quando si tratta di istituzioni e di garanzia, tra l’altro per la corte costituzionale, non sono ammissibili logiche spartitorie e blitz del genere.”

