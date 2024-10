Il segretario generale della UIL a margine dell’evento a Roma ‘Investire in sicurezza’

“Vorremmo che questo comparto fosse considerato come un comparto di lavoratori che ogni giorno dà il proprio impegno per il bene del Paese”. Questo il commento di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, sull’importanza di investire nella sicurezza e nelle forze dell’ordine a margine dell’evento a Roma ‘Investire in sicurezza’. “Questo significa che vanno considerati al pari di tutti gli altri lavoratori”, spiega il sindacalista, che entra quindi nel merito delle proposte richieste dalla UIL. Innanzitutto i salari: “Anche loro vivono la necessità di recuperare la perdita di potere di acquisto, di rinnovare i contratti. I soldi che sono stati messi a disposizione non corrispondono alle dichiarazioni di impegno che governo e tutta la politica ogni volta fanno per l’attenzione a questo comparto”. Il secondo punto riguarda l’organico: “Mi pare evidente che le forze dell’ordine sono sottorganico. Vorremmo si passasse dalle parole ai fatti”. Il terzo punto riguarda invece “la possibilità di queste lavoratrici e questi lavoratori di esercitare le agibilità sindacali”. “Non è comprensibile che abbiano delle limitazioni dal punto di vista sindacale. La domanda che poniamo alla politica è questa: perché si ha paura della democrazia e della libertà? Perché persone che lavorano per il bene del paese non possono esercitare a pieno il loro diritto sindacale”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata