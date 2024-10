A Roma l'evento organizzato dalle sigle sindacali

Benedetto Attili, responsabile del dipartimento difesa e sicurezza della UIL, a margine dell’evento ‘Investire in sicurezza’ organizzato a Roma: “Chiediamo di investire nella sicurezza, che significa dare dignità a chi lavora assicurando la sicurezza dei cittadini del nostro Paese, cercando di risolvere i loro problemi quotidiani” ha detto. “Gli operatori del settore sicurezza vanno rispettati. Un modo per farlo è dare dignità nella fase del rinnovo contrattuale”. Anche Roberto Di Primio, segretario USIF, offre la sua ricetta: “Introdurre un daspo economico nel decreto sicurezza, ossia colpire provvidenze e incentivi economici per chi delinque e aggredisce le forze di polizia”. Infine, Antonio Tarallo, segretario USIC, conclude: “In questa giornata cerchiamo visibilità con il governo, per chiedere tutele sia per quanto riguarda gli operatori di sicurezza, sia per quanto riguarda i cittadini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata