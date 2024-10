Il segretario. "Governo interviene senza consultare chi si occupa del lavoro"

Sindacati in piazza a Roma davanti al Pantheon per protestare contro il “Collegato Lavoro”, il disegno di legge che riforma la materia introducendo forme più flessibili di assunzione. Alla protesta anche il segretario Cgil Maurizio Landini: “Noi abbiamo bisogno di meno precarietà. Non di questa liberalizzazione della forme di lavoro. Prima hanno liberalizzato i contratti a termine, oggi stanno liberalizzando i contratti di somministrazione e addirittura si inventano forme di lavoro assurde” dice il sindacalista. “Di precarietà ce n’è anche troppa. Di nuovo questo governo interviene sul lavoro senza consultare chi si occupa del lavoro. Questi provvedimenti non li ha chiesti né il sindacato né i lavoratori. A chi rispondono?”.

