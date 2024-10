Immagine di repertorio

È successo in via Riva Ostiense

Ha visto i carabinieri ed è scappato a bordo di uno scooter rubato per poi terminare la sua corsa contro un muro. È successo ieri pomeriggio in via Riva Ostiense a Roma. Edoardo Clementi, 17 anni e incensurato, era senza casco ed è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dov’è morto poco dopo. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell’incidente.

La ricostruzione

Lo scooter su cui viaggiava Edoardo Clementi era stato rubato il 29 settembre. Il 17enne, secondo quanto ricostruito, appena aveva visto sulla corsia opposta una pattuglia dei carabinieri. Quando la gazzella ha fatto inversione di marcia e lo ha trovato già riverso a terra. Il ragazzo morirà poco dopo il trasporto all’ospedale San Camillo. Alcuni giorni fa aveva pubblicato una stories su Tik Tok dove scriveva:’ Nonostante tutto sorrido’.

