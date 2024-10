Il sindaco in sinagoga in occasione dell'attentato del 7 ottobre

“Permettetemi un pensiero speciale anche da parte mia a Liliana Segre, perché vorrei dirti che, al di là dell’affetto tra di noi, tu sei una guida per me e peri milanesi, in questo momento direi la guida più importante per Milano”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in occasione dell’anniversario dell’attentato del 7 ottobre presso la sinagoga di Milano.

