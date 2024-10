Il governatore lombardo parla del prossimo Congresso Federale della Lega a margine di un evento a Milano

“Vediamo cosa dice prima di dare per scontato che sia un valore aggiunto, leggiamo il contenuto poi potremmo fare una valutazione”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine dell’evento Kazakhstan – Italy: Trade Investment Opportunities on the Road to Kazakhstan’ a Palazzo Lombardia, ai cronisti che gli chiedevano un commento sull’ipotesi di una “mozione Vannacci” al prossimo Congresso Federale della Lega.

