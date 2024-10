Bagno di folla per l'eurodeputato: "Tantissima gente che supporta quello che dico"

“Tessera della Lega? Ne parleremo, ne discuteremo, ma ciò non toglie nulla. Io sono qua con la Lega, faccio campagna elettorale per la Lega, c’è tantissima gente che supporta quello che io dico e quello che promuovo ed essendo io nella Lega fa bene a me e fa bene alla Lega”. Così l’eurodeputato Roberto Vannacci visitando gli stand della Lega a Pontida.

