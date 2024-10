Il ministro dell'Interno: "È una possibilità ma non è ancora un'attualità"

“Si è parlato dei nuovi flussi e lo scenario, laddove dovesse ulteriormente aggravarsi il conflitto soprattutto ora con la proiezione verso nord e verso il Libano della crisi bellica, in qualche modo è monitorato e attenzionato“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine del G7 dell’Interno a Mirabella Eclano (Avellino). “A ogni guerra fanno seguito quasi sempre percorsi di fuga – ha aggiunto Piantedosi – quindi sì, c’è una possibilità, ma non è ancora un’attualità. Facendo professione di immaginazione un primo riflesso sarà soprattutto sul quadrante orientale, dal Libano a paesi come Cipro, però se ci fosse una crisi che si acuisse in maniera drammatica è ovvio che sarebbe uno scenario da tenere sotto attenzione“.

