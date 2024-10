L'imprenditrice nell'intervista concessa a PiazzaPulita, su La7: "Definita millantatrice grazie alla poca chiarezza ministero. Io in politica? Non mi candiderei mai"

Maria Rosaria Boccia torna in tv per parlare del caso che la vede coinvolta assieme all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. “La proposta dell’incarico non era legata a nessuna relazione. Sangiuliano dice che la nostra relazione è poi diventata tossica? Questo fa parte dell’esposto che chiariremo nelle sedi opportune. Ma si può tranquillamente vedere dalle foto che non sembra così tossica, era una relazione di amicizia“, ha detto l’imprenditrice campana nell’intervista concessa a PiazzaPulita, su La7. “Liti? Tutti le hanno. Dice che l’ho aggredito? Questo dev’essere dimostrato”.

Boccia: “Le critiche da Meloni? Dovrebbe capire chi sono”

“Io penso che una donna, un presidente del Consiglio, visto che abbiamo certificato che il ministro le aveva mentito più volte, poteva quantomeno prima di un’affermazione del genere capire chi ero”, ha aggiunto Boccia commentando la dichiarazione della premier Meloni ‘la mia idea su come una donna deve guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona’. “Se mi sono sentita ricattata in questi mesi? Certo, ma in questo momento non lo posso spiegare. Ho ricevuto delle pressioni“, ha spiegato.

Boccia: “Definita millantatrice per poca chiarezza ministero”

Sangiuliano soffriva “forse perché stava facendo una cosa che non gli faceva piacere fare”. Recideva un rapporto professionale perché qualcuno glielo aveva imposto? “Esatto”. “Se conosco il motivo vero della revoca dell’incarico? Certo”. Può dirlo? “In questo momento no”, ha dichiarato ancora Boccia. “Diceva che si sarebbe procurato un telefono per parlare solo con me? Mi fa sorridere quello che dice e fa, è diametralmente opposto a quello che racconta agli altri”. “Mi ha ferito il fatto che mi abbiano dato della millantatrice grazie alla poca chiarezza del ministero”, ha proseguito. Mi sono sentita “tradita”. Gli occhiali in Parlamento? Usati per pochissimo tempo. Con Sangiuliano non li ho mai usati”. “Credo nella magistratura e ho delle prove che smontano tutto l’esposto”.

Boccia: “Proposte per candidarmi? Non lo farei mai”

“Se qualcuno mi ha offerto di candidarmi? Non mi candiderei mai, potete segnarlo. Sono sempre stata lontana dalla politica”, ha aggiunto.

