L'imprenditrice intercettata in centro a Roma

“Nomine fatte da persone al di fuori del governo? Ho già detto tutto nell’intervista di ieri. Se penso di fare nomi in futuro? Nelle sedi opportune si chiarirà tutto. In tribunale? Certo”, così Maria Rosaria Boccia intercettata dai giornalisti davanti a Montecitorio dopo un caffè con il proprio avvocato in un bar di Via degli Uffici del Vicario.

