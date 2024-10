Screenshot da Youtube

Lo ha comunicato il ministro Carlo Nordio

Riccardo Turrini Vita è il nuovo Garante nazionale delle persone private della libertà personale in sostituzione di Maurizio D’Ettore, scomparso lo scorso 22 agosto. Lo ha comunicato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con una nota. “Ho proposto al Presidente del Consiglio la nomina del consigliere Riccardo Turrini Vita come Garante nazionale dei detenuti, in sostituzione del compianto Maurizio D’Ettore. La proposta è stata accolta e deliberata oggi in Consiglio dei ministri“, si legge nella nota. “Questa alta carica è ora ricoperta da una persona di elevata cultura, grande esperienza e particolare sensibilità per il mondo carcerario. Al nuovo Garante formulo, unitamente alle congratulazioni, gli auguri di buon lavoro anche a nome dell’intero Ministero della Giustizia“, aggiunge il ministro.

