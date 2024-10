Si è ufficialmente insediato il nuovo Cda

Giampaolo Rossi, nominato a.d. Rai da Giancarlo Giorgetti ministro dell’economia e finanze, e confermato nella carica nella prima seduta del cda Rai, è nato a Roma nel 1966, è laureato con lode in Lettere presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Di formazione storico-umanistica, matura molteplici esperienze professionali nell’industria dei media, in special modo nell’ambito dell’innovazione dei linguaggi e delle nuove tecnologie e con particolare riferimento alla trans-medialità.

Dal 2004 al 2012 è Presidente di RaiNet, la società del gruppo Rai che ha sviluppato l’intera offerta web del Servizio Pubblico radiotelevisivo. In seguito, svolge attività di consulenza strategica nell’ambito della comunicazione e dell’innovazione per diverse aziende. Nel 2012 è tra i fondatori di Greater Fool Media Sri, tra i principali Multimedia Channel italiani. In ambito giornalistico, tra il 2010 e il 2018, ha collaborato come editorialista prima con Il Tempo e, in seguito, con Il Giornale, sempre su temi editoriali relativi a relazioni internazionali, geopolitica, comunicazione globale, nuovi linguaggi e cultura mediatica.

Ha ricoperto più volte l’incarico di consigliere d’amministrazione dell’Istituzione Biblioteche di Roma, il più grande sistema bibliotecario italiano, sviluppando progetti per la multimedialità legati alla lettura e alla scrittura. Tra il 2018 e il 2021 viene eletto dalla Camera dei Deputati come componente del Consiglio di Amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. In questo periodo, diventa membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Radiotelevisioni e, nel 2019, consigliere di amministrazione di Rai Pubblicità S.p.A.

Tra il 2021 e il 2023, è Advisor presso la ‘Fondazione Ania‘ nell’ambito dei Pubblic Affairs e delle Relazioni Istituzionali. Autore di diverse pubblicazioni nell’ambito della comunicazione, da anni si occupa anche di formazione legata all’industria dei media. Tra il 2015 e il 2021, è stato Direttore del Master in Media Entertainment presso la Link Campus University e presidente del Consiglio Direttivo di Polis, la scuola di formazione politica della stessa università, dove ha diretto il corso sui Nuovi linguaggi della politica. Dal 2009 al 2016 ha insegnato inoltre Teorie e tecniche dei linguaggi cross-mediali presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Da maggio 2023 è Direttore Generale Rai Corporate. Da giugno 2023 è inoltre responsabile ad interim della Direzione Diritti Sportivi.

