Il titolare dell'Agricoltura alla 15esima edizione di Terra Madre a Torino: "Alcuni interessati solo a gossip"

Francesco Lollobrigida lancia una frecciata ai giornalisti dopo essere stato oggetto di critiche e ironie social per via del suo abbigliamento a un evento al G7 Agricoltura a Siracusa, dove si era presentato in bermuda. L’occasione è la conferenza stampa durante la visita del ministro dell’Agricoltura alla 15esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto We are Nature, a Torino. “Se siete qui (in prima fila, ndr) per commentare il look, mio e del presidente Cirio che è sempre impeccabile, chiedo ai giornalisti di mettersi di lato”, ha detto Francesco Lollobrigida, il quale poi, a chi chiedeva un chiarimento, ha risposto: “C’erano le persone del pubblico e c’eravate voi giornalisti un po’ assembrati. Allora ho pensato che i giornalisti che volevano parlare di cose serie e conoscere gli argomenti che trattava questa conferenza stampa potessero stare davanti, quelli che invece volevano parlare di gossip o di altro magari potevano stare un po’ dietro“. “Era più per cercare di organizzare i lavori e permettere a tutti di vedere e a quelli che fanno il loro lavoro, dal mio punto di vista, in maniera qualitativamente elevata, vedere meglio e sentire meglio. Gli altri basta che sentono quello che dicono sotto gli ombrelloni e lo riportano”, ha concluso il ministro.

