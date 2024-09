Immagine da X

Enrico Mentana su Instagram: "Non è un fotomontaggio"

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida scatena i social. Non per una dichiarazione fuori posto o una proposta di legge controversa, ma per il suo look. Lollobrigida si è infatti presentato a un incontro del G7 Agricoltura di Siracusa, trasmesso anche in diretta tv, sfoggiando un paio di bermuda militari e delle scarpe da ginnastica tricolore. Un abbigliamento che non è di certo passato inosservato e che ha scatenato l’ironia dei social.

Uno dei primi a postare la foto di Lollobrigida è stato Enrico Mentana, che su Instagram scrive: “Non è un fotomontaggio“. Tanti i commenti ironici che si susseguono sotto il post del giornalista: “Se si presentasse a scuola così gli darebbero 5 in condotta“, scrive qualcuno. Un altro utente ironizza: “Magari non aveva capito che non era via Teams”. C’è chi poi invoca un ritorno alla Prima Repubblica: “Io non dico di tornare ai tempi di Aldo Moro in abito in spiaggia, ma cavolo, sei un ministro della Repubblica e hai il dovere di essere dignitoso”. Infine, c’è anche qualcuno che ricorda Salvini al Papeete: “Ero ferma ai cubi del Papete, con l’inno d’Italia sui cubi…e ora cosa sto vedendo”.

