Le parti hanno raggiunto un accordo economico

Luca Campana, il 31enne ferito da un proiettile alla festa di Capodanno alla pro loco di Rosazza, in provincia di Biella, ha ritirato la querela nei confronti di Emanuele Pozzolo. Lo confermano a LaPresse fonti legali. La decisione di ritirare la querela arriva a pochi giorni dall’avvio del processo nei confronti di Pozzolo, con l’udienza preliminare. Le parti hanno raggiunto un accordo economico. A carico di Pozzolo resta in piedi la contestazione del reato di porto abusivo d’armi, ma viene a cadere quella per lesioni, accusa nata dopo la denuncia di Campana.

