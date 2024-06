Lo fa sapere la procuratrice di Biella Teresa Angela Camelio

La Procura di Biella ha chiesto di processare l’onorevole Emanuele Pozzolo per i fatti avvenuti nella notte di Capodanno a Rosazza, nel Biellese.

Lo fa sapere la procuratrice Teresa Angela Camelio in una nota in cui annuncia che è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio. Il deputato 38enne, sospeso da Fratelli d’Italia, da oggi è imputato di lesioni colpose nei confronti di Luca Campana, l’elettricista 31enne rimasto ferito dal colpo d’arma da fuoco che sarebbe partito da Pozzolo. La vittima, inoltre, è il genero del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, presente quella notte per il veglione nella pro-loco del biellese. Il parlamentare è imputato anche di accensioni ed esplosioni pericolose, porto illegale in pubblico del revolver da collezione Mini DLX North American Arms, calibro 22 e di cinque cartucce Winchester. La richiesta di processare Pozzolo dovrà essere vagliata da un gup.

