Il ministro degli Esteri: "Probabilmente lunedì riunione ministri Esteri Ue"

“Dall’inizio della settimana, a New York, abbiamo iniziato a lavorare per un cessate il fuoco. Mi pare molto difficile convincere tutte le parti in causa a un cessate il fuoco. Sia Hamas, sia Hezbollah, sia gli Houthi sia Israele”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, al Tg2 Post. “Israele ha diritto a difendersi ma chiediamo sempre nelle reazioni di fare massima attenzione alla popolazione civile perché non può ripetersi quello che è accaduto a Gaza. Stiamo cercando per cercare di impedire un’escalation nell’area. Vediamo se la morte di Nasrallah potrà portare a una liberazione degli ostaggi”, ha aggiunto il ministro.

Lunedì riunione ministri Esteri Ue

“Probabilmente lunedì ci sarà una riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea per l’esame della situazione”, ha continuato Tajani che ha poi aggiunto: “Stiamo lavorando per cercare di impedire un’escalation nell’area”, ha aggiunto, sottolineando che “è tutta una partita aperta, è tutto in grande movimento e c’è grande preoccupazione per quello che sta accadendo in Medio Oriente”.

