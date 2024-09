Il ministro dell'Ambiente in Aula alla Camera: "Semplificare ogni procedura utile a mettere in sicurezza il nostro Paese dagli eventi estremi"

Sono stati chiesti 2,5 miliardi dalla prossima Manovra per combattere il dissesto del suolo e gli effetti della crisi climatica in Italia. Questo il ragionamento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in Aula alla Camera nel question time. ”I ministeri interessati – dice Pichetto – stanno lavorando per semplificare ogni procedura utile a mettere in sicurezza il nostro Paese dagli eventi estremi causati anche dal cambiamento climatico”.

”La rilevanza del tema e la necessità di garantire una corretta programmazione degli interventi – spiega Pichetto – ha portato il ministero a richiedere per la prossima legge di Bilancio una dotazione di 2,5 miliardi di euro per l’attuazione dei programmi triennali delle autorità di bacino, in aggiunta alle risorse della nuova programmazione degli Fsc e alle dotazioni già iscritte in bilancio”.

In ogni caso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica concorda ”con l’esigenza di un approccio nuovo che consenta interventi più solleciti per l’emergenza dissesto. Un tema che soprattutto in questi giorni, per cui voglio testimoniare la mia vicinanza alle popolazioni colpite, dovrebbe restare fuori dalle polemiche politiche e vedere piena unità di intenti e coesione a tutti i livelli istituzionali”.

