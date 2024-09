La segretaria Pd a margine del presidio a piazza Navona a Roma

“Siamo qui per contrastare il ddl Sicurezza che non porta sicurezza ma più repressione con nuove norme che addirittura puniscono blocchi stradali che possono essere fatti pacificamente e chi manifesta pacificamente contro opere che non condivide”. Così la segretaria Pd Elly Schlein a margine del presidio contro il ddl Sicurezza, a piazza Navona, a Roma. “Sono norme più repressive del codice Rocco, bisogna andare agli anni ’30. Sono norme dettate da una furia ideologica che non fa bene al Paese, che è un Paese che ha a cuore anche la libertà delle persone. Lo contrasteremo in Parlamento ma è importante anche questa forte mobilitazione sociale”, ha concluso Schlein.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata