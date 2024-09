Il capogruppo di Forza Italia al Senato sul dossier legato alle nomine

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, interpellato dai cronisti in Transatlantico alla Camera, è tornato sul dossier legato alle nomine Rai: “La nostra posizione è sempre la stessa: ci auguriamo che Simona Agnes sia designata. Il presidente viene votato dopo in Vigilanza Rai, con i due terzi. Noi abbiamo aperto agli stati generali e alla riforma” della governance, “se non ci saranno i due terzi sul presidente, se non c’è un atteggiamento costruttivo, non si può pretendere di fare gli stati generali, la riforma…”.

Gasparri: “Ci aspettiamo un atteggiamento civile”

“Noi abbiamo già fatto una proposta, una offerta costruttiva, in cambio della quale ci aspettiamo un atteggiamento civile verso una persona che non è di partito, certo a noi gradita – aggiunge Gasparri – E se viene rifiutata, andiamo avanti, tanto la Rai va in onda pure in questo momento”. “Se giovedì si vota? Dipende dal calendario, io spero e penso di sì, sarebbe auspicabile”, conclude quindi Gasparri aggiungendo: “Il presidente anziano non ha nessun potere, quindi possono candidare Matusalemme, e starà lì senza nessun potere. Con la conseguenza che tutti gli atti di apertura chiesti e proposti, vengono rivalutati. Il clima diventa meno costruttivo”.

