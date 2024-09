La segretaria del Pd: "Continuiamo a spingere per il salario minimo"

“È una gran bella notizia che anche sul referendum per la cittadinanza si sia raggiunto l’obiettivo delle 500mila firme”. Così Elly Schlein, in uscita dal Senato, rispondendo alle domande dei cronisti sul referendum di cittadinanza: “La piattaforma digitale, come abbiamo sempre sostenuto, allarga la possibilità di partecipazione”, continua la segretaria del PD. La leader dem poi ricorda: “Oggi si è anche conclusa la raccolta firme per l’autonomia differenziata online. Anche lì siamo sopra l’obiettivo”, sottolineando come “continuiamo a spingere per il salario minimo, perché sotto i 9 euro l’ora non è lavoro, ma sfruttamento”.

