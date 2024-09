Il leader di Noi Moderati: "A noi interessa un progetto politico, non prendere e aumentare i numeri"

“Noi Moderati, la quarta forza del centrodestra, sta lavorando per rafforzare la proposta del centrodestra e in particolare il centro del centrodestra“. Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, rispondendo alle domande dei cronisti sul possibile ingresso tra le fila del suo partito di Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace, dopo che queste ultime avevano lasciato Azione di Carlo Calenda. “È evidente che il Terzo Polo è fallito e che oggi il compito è quello di costruire o il centro del centrodestra o quello del centrosinistra”, continua Lupi che quindi sottolinea: “Vedremo anche alcune amiche, che vengono dalla nostra storia, cosa decideranno di fare”. Il leader di Noi Moderati infine conclude: “A noi interessa un progetto politico, non prendere e aumentare i numeri. Porte aperte? Sono aperte a tutti, anche perché sennò non cresciamo”.

