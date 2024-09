Il vicesegretario del Carroccio: "Noi ci dichiariamo innocenti, abbiamo fatto quello che gli italiani hanno chiesto"

“È vergognoso che, per colpa della sinistra, Salvini per aver difeso i confini nazionali e arginato il problema dell’immigrazione clandestina rischi sei anni di carcere. Faremo battaglia politica nelle istituzioni e sul territorio. Sicuramente Pontida sarà un momento in cui la Lega farà sentire la sua voce, perché questo è un attacco a Salvini e alla Lega”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa a Montecitorio sul caso Open Arms, per cui il Pm ha chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona a carico del segretario leghista e ministro dell’Interno all’epoca dei fatti Matteo Salvini. “Noi ci dichiariamo innocenti perché abbiamo fatto quello che gli italiani hanno chiesto alle urne. Salvini è un ministro democraticamente eletto e c’è una parte della magistratura che per simpatie politiche emette delle sentenze. Magistrati che parlano di autopromozione? Dovrebbero farsi un esame di coscienza perché la galera è una cosa che non fa piacere a nessuno”, ha aggiunto Crippa.

