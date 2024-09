Il ministro dell'Interno dopo la visita del premier britannico: "Rafforziamo la collaborazione"

Il primo ministro britannico Keir Starmer questa mattina a Roma, accompagnato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha visitato il Centro nazionale di coordinamento per l’immigrazione istituito al Dipartimento per la pubblica sicurezza. È quanto si legge in una nota. “È stata l’occasione – ha commentato il Ministro Piantedosi – per far conoscere il nostro sistema di coordinamento dei controlli delle frontiere. È una grande soddisfazione l’interesse che ha mostrato il primo ministro britannico per il modello italiano e per tutte le iniziative che abbiamo sviluppato nei confronti dei Paesi di origine e di transito dei migranti”. “Questa visita – ha concluso il titolare del Viminale – favorisce un ulteriore rafforzamento della collaborazione con il Regno Unito, un partner molto importante sia a livello bilaterale sia a livello internazionale”.

