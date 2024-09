Tra i temi anche il dossier Ucraina e l'impiego dei missili a lungo raggio per colpire il territorio russo

Bilaterale a Roma, in Villa Doria Pamphilj, tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer. La leader di Palazzo Chigi ha accolto il suo omologo britannico con una stretta di mano, poi un breve scambio di battute prima del picchetto d’onore e dell’esecuzione degli inni nazionali. In seguito, le dichiarazioni congiunte alla stampa. Tra i temi dell’incontro anche il dossier Ucraina e il nodo legato all’impiego di missili a lungo raggio occidentali da parte di Kiev per colpire il territorio russo.

Piantedosi: “Interesse Starmer per modello Italia su migranti”

Prima dell’incontro con Meloni, Starmer ha visitato, accompagnato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Centro nazionale di coordinamento per l’immigrazione istituito al Dipartimento per la pubblica sicurezza. “È stata l’occasione per far conoscere il nostro sistema di coordinamento dei controlli delle frontiere. È una grande soddisfazione l’interesse che ha mostrato il primo ministro britannico per il modello italiano e per tutte le iniziative che abbiamo sviluppato nei confronti dei Paesi di origine e di transito dei migranti”, ha commentato Piantedosi in una nota. “Questa visita – ha concluso il titolare del Viminale – favorisce un ulteriore rafforzamento della collaborazione con il Regno Unito, un partner molto importante sia a livello bilaterale sia a livello internazionale”.

Il terzo incontro tra Meloni e Starmer

Quello a Roma è il terzo incontro tra Meloni e Starmer, che si erano già visti a luglio, prima a Washington a margine del vertice Nato e poi a Oxford a margine dei lavori del vertice della Comunità politica europea di Blenheim Palace. In occasione dei precedenti faccia a faccia i leader avevano discusso delle relazioni bilaterali, reiterando l’intenzione di rafforzare l’azione di rilancio del partenariato strategico tra le due nazioni in tutti i settori di mutuo interesse, inclusa la cooperazione nel contrasto alle migrazioni irregolari. Meloni e Starmer, proprio in vista della visita a Roma, avevano infine concordato di proseguire lo stretto coordinamento su tutti i più importanti temi dell’agenda internazionale e sulle sfide globali.

