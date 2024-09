Il leader azzurro Antonio Tajani: "Rafforzerà il nostro impegno per il garantismo"

A due giorni dall’annuncio di aver lasciato Azione, il deputato Enrico Costa passa a Forza Italia. “Bentornato nella famiglia di Forza Italia a Enrico Costa. Con il suo autorevole contributo e la sua competenza rafforzerà il nostro impegno per dare ai cittadini una giustizia giusta, nel segno del garantismo che ha sempre contraddistinto FI”, ha scritto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, su X.

Azione: “Gli auguriamo buona strada nella destra italiana”

“Azione è dalla sua fondazione al centro dello schieramento politico, con una proposta liberale, pragmatica e repubblicana, alternativa alla sinistra populista e alla destra sovranista. In questa posizione ha affrontato le ultime elezioni politiche e in questa posizione rimarrà. Chi vuole cambiare schieramento e partito ha il diritto di farlo. Soprattutto dopo una sconfitta elettorale, questi movimenti sono diventati un costume della politica italiana. Ciò che però chiediamo a tutti i parlamentari, per rispetto nei confronti del partito e degli elettori che li hanno portati in Parlamento, è la chiarezza e la trasparenza nelle decisioni. Per ciò che concerne Enrico Costa, lo ringraziamo per il lavoro svolto e gli auguriamo buona strada nella destra italiana, che tuttavia ci sembra molto lontana dalla sua sensibilità garantista, avendo varato una quantità di nuovi reati che non ha precedenti nella storia repubblicana”, aveva scritto Azione in una nota quando Costa comunicò il suo addio al partito.

