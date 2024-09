Il ministro precisa che nell'incontro non si è parlato di Rai

Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parla del vertice con gli altri leader di centrodestra andato in scena in mattinata a Palazzo Chigi. “Perfetta sintonia su tutto, non si è parlato di Rai ma faremo tutto quello che serve” ha detto al suo arrivo a un evento di Confartigianato a Roma. “Essere forze diverse non significa non essere uniti”, ha concluso.

