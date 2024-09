Il leader di +Europa al banchetto organizzato a Roma

“Nessuno in maggioranza e al governo ha intenzione di riformare la legge sulla cittadinanza”. Così Riccardo Magi, leader di +Europa, in occasione del banchetto organizzato a Roma per la promozione del referendum su una nuova legge di cittadinanza. “Tajani si è rivelato un pinocchio e ha chiarito che per Forza Italia lo Ius Scholae è una modifica restrittiva della riforma di cittadinanza”, sottolinea il segretario, che quindi afferma: “A questo punto resta un’unica strada concretamente possibile: il referendum che +Europa, insieme alle associazioni per la cittadinanza e del terzo settore, ha promosso”. Ricordando le adesioni di Roberto Saviano, dei sindaci di Bologna e Firenze, Magi chiede quindi “una mobilitazione unitaria di tutte le opposizioni”, le quali “dovrebbero aver capito che la via parlamentare, ancora una volta, è sbarrata”. A chi gli fa notare che ci potrebbe essere una dispersione di energie, visti i tanti referendum previsti prossimamente, il leader di +Europa risponde: “Comunque ci sarà, nella primavera del prossimo anno, una chiamata referendaria per i cittadini. Vale la pena che abbia al suo interno anche un quesito sui diritti di cittadinanza e le libertà individuali”. Infine, Magi chiarisce che “con il referendum possiamo intervenire solo in modo abrogativo, quindi non possiamo riformare complessivamente la legge sulla cittadinanza, come potrebbe e dovrebbe fare il parlamento”.

