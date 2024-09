Il nuovo post su Instagram: "Io e il ministro ci siamo visti due volte, attendo una risposta"

Nuovo post su Instagram di Maria Rosaria Boccia, l’influencer e imprenditrice al centro del caso politico che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Dopo essersi chiesta nel pomeriggio di giovedì se la sua mancata nomina a consigliera del ministro fosse avvenuta dopo un dialogo tra Sangiuliano e Arianna Meloni, Boccia in serata tira in ballo il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari per allontanare le voci che parlavano di una sua vicinanza con il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ex marito proprio di Arianna Meloni. “Carissimo Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ci può illuminare sul mio presunto accreditamento al Ministero dell’Agricoltura? Ci mostra le mail e i messaggi che ho inviato? Io e il Ministro Lollobrigida non abbiamo una conoscenza approfondita. Ricostruiamo: Ho conosciuto il Ministro Lollobrigida il 5 Agosto 2023 a Pompei; l’ho incontrato per la seconda volta il 20 Dicembre 2023 in sala stampa per la presentazione dell’intergruppo parlamentare ‘Dieta Mediterranea: Nutrizione, Prevenzione & Cultura’ (il Ministro è arrivato in sala stampa qualche secondo prima dell’inizio ed è andato via subito dopo il suo intervento). Il Ministro è stato invitato da Marta Schifone; abbiamo invitato il Ministro al Festival della Bellezza (Sanremo 6-10 Febbraio 2024); Il Ministro non ha presenziato. Abbiamo inviato, presso il Ministero dell’agricoltura, un presente alimentare al Ministro. Il Ministro mi ha inviato un biglietto di ringraziamento (penso che sia un prestampato che la segreteria invia a tutte le persone che spediscono doni); Ho ripostato la conferenza stampa della presentazione dell’intergruppo il 28 Maggio 2024. Quindi io e il Ministro Lollobrigida ci siamo visti 2 volte e non abbiamo i contatti telefonici. Attendo una risposta dal Sottosegretario Fazzolari”.

View this post on Instagram A post shared by Maria Rosaria Boccia (@mariarosariabocciaofficial)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata