Alla sala Santa Rita, a Roma, l’evento di presentazione del bando ‘Made in Roma al Femminile’, in occasione della sua seconda edizione. L’assessora alla scuola, formazione e al lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli spiega: “Oggi presentiamo il bando ‘Made in Roma al Femminile’, seconda edizione. 500mila euro messi in gioco per micro e piccole imprese nuove e già esistenti per sviluppare progetti di innovazione orientati al futuro. Il progetto finanzia imprese femminili, perché vogliamo supportare e sostenere questa porzione vitale della nostra comunità cittadina, e interviene sulle aree fragili”, dice. “Questo bando premia l’occupazione buona, aumentando i punteggi per chi incrementa l’occupazione e l’occupazione stabile, per chi fa inserimento di lavoratori svantaggiati o persone in condizioni di svantaggio”, sottolinea Pratelli. L’assessora poi rimarca i punti di questo bando che si concentrano sulle aree più fragili della città: “È un pezzo importante di cucitura e di rammendo della nostra città. Sappiamo che la nostra straordinaria e meravigliosa metropoli vive condizioni territoriali anche profondamente differenti – spiega l’assessora – siccome nelle aree più piene di contraddizioni ci sono delle energie straordinarie ed è proprio su queste che dobbiamo far leva per il processo di rammenda e ricucitura della città, che deve essere tutta, in ogni sua parte, una città di diritti e opportunità, vivace e che guardi al futuro”, conclude Claudia Pratelli.

