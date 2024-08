L'ex premier in piazza Argentina: "E' primo break point nella partita tra governo e opposizione”

“Cinque Stelle e Alleanza Verdi Sinistra dicono no a Italia Viva nel campo largo? Beh l’ultima volta che Bonelli, Conte e Fratoianni hanno detto così era in Basilica e la sinistra ha perso. Se la sinistra vuole mettere veti perde. Se vuole prendere i voti vince”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi al banchetto firme contro l’Autonomia differenziata a Roma.

“Oggi il centrosinistra è matematicamente maggioranza ma non lo è politicamente. Perché? Perché va avanti a forza di veti. Siamo chiaramente diversi da Fratoianni, Bonelli e Conte e non diventeremo simili. Buon per noi e buon per noi. Se non vogliono farlo ognuno si assuma la propria responsabilità. Il Pd ha parlato di un confronto programmatico senza veti. Noi ci siamo. Se qualcuno dirà che valgono i veti farà il più bel regalo a Giorgia Meloni che potessero imaginare” ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio.

