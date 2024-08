L’opposizione chiede alla premier di riferire sulla fondazione di AN che ha oggi nel board la sorella, Arianna

“La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a evitare sistematicamente di affrontare questioni cruciali che potrebbero mettere in discussione i legami del suo partito con le frange estreme. Come più volte abbiamo chiesto ribadiamo l’urgenza che la premier Meloni fornisca chiarimenti in merito alla fondazione di AN che continua a finanziare la galassia dell’estrema destra italiana”. Così in una nota il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Fondazione – aggiunge – in cui sua sorella, Arianna, ricopre attualmente un ruolo nel consiglio di amministrazione. Vale la pena notare che, fino al 2022, lo stesso consiglio ha visto la partecipazione di figure di spicco come l’attuale Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Inoltre, diversi membri dell’attuale governo, tra cui ministri e sottosegretari come Francesco Lollobrigida, Edmondo Cirielli e Andrea Delmastro, oltre a senatori come Roberto Menia e Maurizio Gasparri, hanno avuto incarichi in questo stesso ente. La Premier spieghi in Parlamento perché ha finanziato l’estrema destra neofascista che ha celebrato il terrorista Concutelli e se ritiene che questi legami e questi finanziamenti a gruppi neofascisti della fondazione AN, cassaforte del suo partito, siano compatibili con il suo partito e i principi che sono alla base della nostra Costituzione”, conclude.

