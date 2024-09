Avrebbe deciso di abbandonare il suo partito perché ha posizioni troppo lontane dalle sue sul tema dei diritti

Rachele Mussolini, consigliera capitolina eletta nella lista di Fratelli d’Italia, lascia il partito della premier Giorgia Meloni e passa a Forza Italia. La nipote del duce avrebbe deciso di lasciare il suo partito perché ha posizioni troppo lontane dalle sue sul tema dei diritti mentre la linea di Forza Italia sarebbe più vicina alla sua sensibilità. Prima di abbandonare la chat di FdI, si legge in un articolo de ‘La Repubblica’, la consigliera più votata in Campidoglio ha scritto di andare via “con animo sofferto” e ha espresso gratitudine a quella che per oltre di 20 anni è stata la sua famiglia politica.

Oltre alla nipote di Benito Mussolini, si profila anche l’approdo nelle file degli azzurri in Campidoglio, secondo quanto si apprende, del consigliere di Azione, Francesco Carpano. Le trattative sono ancora in corso e l’ufficialità, stando a quanto filtra, potrebbe arrivare domani. In virtù di queste novità, nascerà un gruppo di Forza Italia nell’Assemblea capitolina e Marco Di Stefano, eletto nella lista Noi moderati-FI, diventerà il presidente del gruppo di Nm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata