Il sindaco di Genova sfiderà l'ex ministro Andrea Orlando del Pd alle Regionali del prossimo novembre

Marco Bucci ha sciolto le riserve: sarà lui lo sfidante del dem Andrea Orlando alle elezioni regionali della Liguria del prossimo novembre. Alla fine, la mossa della premier Meloni e degli altri leader del centro destra hanno convinto il sindaco di Genova ad accettare la candidatura che aveva declinato tempo fa ogni ipotesi. Bucci, ora, affronterà la campagna elettorale nonostante i problemi di salute annunciati tempo fa e per i quali è in cura. Marco Bucci era stato eletto sindaco di Genova nel 2017, confermato cinque anni più tardi nel 2022. Sessantaquattro anni, ex dirigente d’azienda, Bucci è laureato in farmacia e in chimica e dagli anni ’80 ha lavorato come manager per 3M prima e per Kodac poi, vivendo a lungo all’estero in Svizzera negli Stati Uniti.

Bucci e i problemi di salute

Nel giugno scorso Bucci era stato ricoverato all’ospedale Galliera di Genova e sottoposto ad un intervento chirurgico dall’équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea. Lo scorso 3 settembre aveva annunciato via social di avere completato il percorso di radioterapia. Sposato con Laura Sansebastiano, Bucci ha due figli, ed è appassionato di vela e alpinismo.

Marco Bucci, la carriera politica

La sua avventura politica è iniziata nel 2017 indicato per la prima candidatura a sindaco di Genova per il centrodestra da Edoardo Rixi. Durante il suo mandato di primo cittadino ha affrontato l’emergenza per il crollo del Ponte Morandi nel 2018 (è stato anche commissario per la ricostruzione) ed ora – dal settembre 2023 – riveste anche il ruolo di commissario per la costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova. Nella prima competizione elettorale aveva battuto lo sfidante del centrosinistra Gianni Crivello, vincendo al ballottaggio con il 55,24% dei consensi. Nel 2022 si è ricandidato per la Lista Toti per Bucci e ha battuto lo sfidante di centrosinistra Ariel Dello Strologo con 112.457 voti. Si tratta comunque di un colpo di scena. Bucci ha spazzato via la concorrenza di Edoardo Rixi, Ilaria Cavo e Pietro Piciocchi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata