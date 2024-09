Ricciardi (M5S): "Da centrodestra clima odio"

L’Aula della Camera ha dato il via libera all’articolo 10 del ddl Sicurezza, che introduce il reato 634-bis, ‘occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui‘. La pena prevista è il carcere da due a sette anni. La norma dispone anche lo sgombero in tempi rapidi qualora l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante.

Giachetti: “Unico obiettivo è fare notizia”

“Più che un provvedimento, questo ddl sembra più la riunione della redazione di un giornale in cui si cerca di ragionare sulle notizie da mettere in pagina per avere una rilevanza nei titoli”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso della discussione del Ddl sicurezza. “Ne è un esempio la norma sulle occupazioni abusive. Noi siamo assolutamente contrari alle occupazioni di immobili. Però vorremmo far notare che nel nostro ordinamento ce ne sono già tre, tre! di articoli nei quali viene disciplinata l’occupazione abusiva. A che cosa serve dunque inserirne nel Codice penale un quarto? A nient’altro che a trovare il titolo di giornale che servirà domani per giustificare una norma che non ha alcun senso”, ha concluso.

“Il dibattito sul Ddl Sicurezza ci consente di svelare ancora una volta l’ipocrisia del centrodestra. Poche ore fa a Viareggio una signora, dopo aver subìto il furto della borsa da parte di un uomo, lo ha inseguito e investito ripetutamente con la macchina per poi riprendersi la borsa dopo che l’uomo era morto. Agghiaccianti quanto il fatto sono i commenti in rete: migliaia di elogi alla signora. Quei commenti vengono dal clima che una certa parte politica sta alimentando nel nostro Paese. Visto che siete voi del centrodestra a dire che ‘la signora è esasperata perché lo Stato non c’è’, vi ricordo che lo Stato siete voi che governate. Dovete smetterla di nascondervi, avete tutti gli strumenti per garantire Sicurezza vera e civile e per contrastare povertà e emarginazione sociale. Ma non lo fate. Un esponente della Lega ha detto che bisogna dare comprensione a questa signora. Perché la comprensione sempre verso i ricchi e mai verso i poveri? Perché solo verso chi ruba l’equivalente di migliaia di borsette tramite i reati contro la Pubblica amministrazione? Questo clima diffuso nel Paese ha distrutto la vita dell’uomo che ha commesso il furto e quella della signora che lo ha ucciso. Se neanche la pietà verso un cadavere smuove qualcosa nelle vostre coscienze, a che punto arriveremo? Ci piacerebbe che sventolaste in queste circostante quei valori cristiani che invece usate per rivendicare presunte identità quando dovete togliere diritti alle persone“. Lo ha detto nell’Aula di Montecitorio il deputato Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

Bocciato emendamento Ius scholae

Nel frattempo, questa mattina è sono stati bocciati gli emendamenti delle opposizioni in tema di cittadinanza al ddl Sicurezza, compreso quello di Azione sullo Ius scholae che, ricalcando la proposta di FI scaturita dal dibattito di questa estate, chiedeva di riconoscere la cittadinanza ai minori figli degli stranieri al termine di un ciclo scolastico di 10 anni. La Camera ha respinto l’emendamento con 169 no, 126 sì e 3 astenuti. Anche Forza Italia, come annunciato prima del voto da Paolo Emilio Russo, ha votato contro. Respinta la richiesta delle opposizioni di voto segreto, la votazione è avvenuta a scrutinio palese.

